Lula fará reunião ministerial ampliada em março

A ideia do presidente da República, de acordo com assessores, é reunir todos os ministros para alinhar as ações do governo para o ano. edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula avisou a auxiliares que planeja fazer, durante o mês de março, a primeira reunião ministerial ampliada de 2024. A última grande reunião ministerial ocorreu em 20 de dezembro de 2023, quando Lula fez um balanço do primeiro ano de governo.

De acordo com Igor Gadelha, no Metrópoles, a ideia do presidente da República, de acordo com assessores, é reunir todos os ministros para alinhar as ações do governo para o ano.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: