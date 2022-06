Lula faz apelo por união da esquerda no Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu seu discurso em Porto Alegre na noite desta quarta-feira (1º) com um apelo por unidade entre os partidos de esquerda. Lula relembrou a negociação com Leonel Brizola para ter seu apoio em 1989. "Eu faço um apelo. Não custa nada sentar mais uma vez à mesa", disse referindo-se à necessidade de intensificar os entendimentos entre as legendas de esquerda no estado.

O PT e o PSB se aliaram no plano nacional tendo como mote a indicação do ex-tucano Geraldo Alckmin como vice na chapa. Porém ainda há indefinições nos palanques também em alguns estados, entre estes o Rio Grande do Sul.

