Lula faz apelo sobre variante ômicron: "não vamos baixar a guarda”

Revista Fórum - O ex-presidente Lula (PT) foi às redes sociais, nesta segunda-feira (6), para pedir que a população mantenha os cuidados com relação ao coronavírus, principalmente por conta do surgimento da variante Ômicron.

“É preciso ficarmos atentos e não nos descuidarmos com a variante Ômicron. Os brasileiros já sofreram demais com o coronavírus. Não vamos baixar a guarda. Todos se vacinando, com máscara, para vencermos de vez o coronavírus”, escreveu o petista.

A postagem de Lula vem no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal (STF) cobrou Jair Bolsonaro, diante da inércia do presidente, com relação ao tema.

