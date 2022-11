Lula faz exames de rotina antes de viagem ao Egito para a COP 27

Lula só deverá embarcar na próxima terça-feira, 15, para participar presencialmente a partir do dia seguinte edit

247 - O presidente eleito Lula da Silva (PT) foi, neste sábado, 12, ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a exames de rotina antes de viajar para o Egito, onde participará da COP 27, informou o Uol .

O evento foi iniciado no dia 6 deste mês e se estende até 18 de novembro. Lula só deverá embarcar na próxima terça-feira, 15, para participar presencialmente a partir do dia seguinte. Ele recebeu diversos convites para reuniões bilaterais com representantes de outras nações .

