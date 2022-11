"Lula fez em um dia o que Bolsonaro não fez em quase quatro anos", diz Alexandre Frota

"Juntou todas as instituições e teve uma atuação brilhante e democrática diante do STF, da Câmara e do Senado na sua primeira vinda a Brasília", disse o deputado federal edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota (Pros-SP), ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL), que juntamente com um grupo de 40 outros parlamentares, irá se encontrar com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (10), afirmou que o presidente eleito “fez em um dia o que o Bolsonaro não fez em quase quatro anos”.

“Juntou todas as instituições e teve uma atuação brilhante e democrática diante do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado na sua primeira vinda a Brasília” , justificou Frota à coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Na entrevista, Frota, que apoiou Lula nas eleições deste ano, admitiu que errou ao declarar apoio a Bolsonaro em 2018, mas afirmou que não busca espaço ou cargos no governo do presidente eleito.

“Não quero espaço no governo. Apenas estou apoiando e quero que Lula e as pessoas que ele escolher tenham sucesso para que o país melhore e volte a crescer. O meu futuro a Deus pertence. Vou reconstruir e resetar minha vida”, disse.

O parlamentar também atribuiu o fato de não ter conseguido se reeleger ao apoio que deu anteriormente ao atual ocupante do Palácio do Planalto. “Ninguém sai impune do bolsonarismo”, observou.

