Lula intensifica articulação com MDB durante viagem ao Nordeste

Entendimentos do PT com o MDB se desenvolvem em oito estados edit

247 - Em mais uma articulação em sua viagem pelo Nordeste, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva jantou na terça-feira (24) em Natal com o ex-senador Garibaldi Alves (MDB) e o filho dele, o deputado federal Walter Alves (MDB).

Afastados desde impeachment de Dilma, em 2016, PT e MDB mantêm entendimentos e ensaiam reaproximação nos estados do Nordeste

Lula e Garibaldi conversaram sobre a evolução do quadro político nacional. A conversa faz parte da tentativa do líder petista para atrair amplos apoios à sua candidatura. Os entendimentos no Rio Grande do Norte giraram também em torno da situação local, onde a governadora Fátima Bezerra (PT) vai concorrer à reeleição no próximo ano.

“Eu tive muitas relações com o PMDB. Pretendo continuar tendo”, respondeu Lula ao ser questionado sobre a aliança com o MDB.

Com a aproximação com o MDB potiguar, já chega a sete os estados do Nordeste com os quais Lula negocia o apoio dos emedebistas. Também há um movimento de aproximação no Pará, informa a Folha de S.Paulo.

No jantar com os emedebistas, Lula voltou a falar sobre o desejo de contar com o MDB nas eleições de 2022. A aliança tem a simpatia do emedebista Garibaldi Alves, que foi presidente do Senado de 2007 a 2009, durante o segundo mandato do petista na Presidência da República, e tem forte influência local.

