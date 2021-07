Lula ironiza Ciro: se ele tivesse 30%, nem citaria o meu nome

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a classificar como um ganho para a democracia brasileira, se Jair Bolsonaro estiver fora do segundo turno das eleições presidenciais.

Em entrevista nesta sexta-feira (2) ao jornal O Liberal, Lula disse que uma disputa entre ele e Ciro Gomes seria "extraordinário para o Brasil". "Seria extraordinário pro Brasil que disputassem o Ciro e eu o segundo turno. Seria uma vitória da democracia esplendorosa, como era esplendorosa quando eu disputava com o Serra, com o Alckmin. Quem começou a atrapalhar isso foi o Aécio, na campanha contra a Dilma", disse Lula.

Alvo de frequentes ataques de Ciro, Lula reafirmou que não pretende entrar no jogo do pedetista. "O fato do Ciro fazer crítica eu acho normal. Já falei várias vezes: não vou responder o Ciro, não vou brigar com o Ciro. É normal. Se eu tivesse 2% e ele tivesse 30%, ele nem citaria o meu nome. Agora como eu que tenho 30% e ele 2%, ele tem que citar meu nome. Paciência. Mas é assim mesmo na política. Não vou ficar com raiva dele por conta disso", afirmou.

A declaração de Lula foi uma resposta a Ciro, que em entrevista ao UOL nesta sexta-feira afirmou que o segundo turno das eleições presidenciais de 2022 será disputado entre ele e Lula - e que Bolsonaro nem estará na eleição.

Assista a trecho da entrevista de Lula:

Alvo de constantes ataques de Ciro Gomes, o ex-presidente @LulaOficial voltou hoje a dizer que um eventual 2º turno entre os dois nas eleições de 2022 seria “extraordinário para a democracia”. pic.twitter.com/lmo9tMlRPn — Aquiles Lins (@linsaquiles) July 2, 2021

