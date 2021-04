Lula ironiza matéria da Folha apontando ritmo de vacinação maior contra a Influenza: "era outra década?"

Recentemente, jornal publicou matéria dando crédito a “década” ao comentar os indicadores sociais que eram melhores na primeira década do século, sem citar em nenhum momento as ações promovidas pelos governos do PT na presidência edit

247 - O ex-presidente Lula usou suas redes sociais para ironizar uma matéria do jornal Folha de S.Paulo que aponta o ritmo acelerado que o país promoveu na vacinação contra a gripe Influenza. Em março de 2010, o governo federal sob a gestão do petista iniciou a campanha de vacinação. Em apenas três meses, utilizando as vacinas adquiridas e os novos lotes fabricados pelo Instituto Butantan, o Brasil conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas.

Recentemente, o jornal publicou matéria dando crédito a “década” ao comentar os indicadores sociais que eram melhores na primeira década do século, sem citar as ações promovidas pelos governos do PT na presidência.

“Era outra década???”, questionou Lula, reproduzindo a matéria que aponta a rápida vacinação contra a Influenza, em contraponto à lentidão na aplicação da vacina contra a Covid-19.

