Lula lamenta morte de cacique Aritana: 'exerceu sua liderança sempre representando os interesses do seu povo'

247 - O ex-presidente Lula lamentou a morte do cacique Aritana Yawalapiti, um dos grandes líderes indígenas do Alto Xingu, que faleceu em Goiânia (GO) em decorrência do coronavírus, na quarta-feira, 5.

O indígena vinha sofrendo de graves problemas respiratórios e saiu de Yawalapiti, uma aldeia no coração da reserva do Parque Indígena Xingu, no Mato Grosso, para ser atendido em um hospital do município de Canarana, no mesmo estado. Depois foi transferido a Goiânia, capital de Goiás.

Lula ressaltou sua solidariedade ao povo Yawalapiti e lembrou que “Aritana exerceu sua liderança sem medo e sempre representando os interesses do seu povo”. “A sua morte ainda é mais triste porque poderia ter sido evitada, se não fosse o descaso do atual governo com a pandemia em geral, e particularmente com a assistência a saúde e proteção dos povos indígenas”, destacou o ex-presidente. Confira:

Minha solidariedade ao povo Yawalapiti e demais povos do Alto Xingu pela morte do cacique Aritana Yawalapiti, vítima da Covid-19. Aritana exerceu sua liderança sem medo e sempre representando os interesses do seu povo. A sua morte ainda é mais triste porque poderia ter sido evitada, se não fosse o descaso do atual governo com a pandemia em geral, e particularmente com a assistência a saúde e proteção dos povos indígenas.

Luiz Inácio Lula da Silva

