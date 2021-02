Lula lembra ataques da Lava Jato a Marisa Letícia no 4º aniversário de sua morte

“A dona Marisa morreu por conta do que fizeram com ela e com os filhos dela. Agora, não pense que por causa disso eu vou ficar com meu coração cheio de ódio”, lembrou o ex-presidente Lula edit

247 - No aniversário de quatro anos da morte de Marisa Letícia, nesta quarta-feira, 3, o ex-presidente Lula relembrou os deboches dos integrantes da Operação Lava Jato contra sua ex-mulher.

“Foi com extrema indignação, com repulsa mesmo, que tomei conhecimento dos diálogos em que procuradores da Lava Jato referem-se de forma debochada e até desumana às perdas de entes queridos que sofri nos anos recentes”, disse Lula em 2019.

“A dona Marisa morreu por conta do que fizeram com ela e com os filhos dela. Agora, não pense que por causa disso eu vou ficar com meu coração cheio de ódio. Aqui tem muito lugar para amor. O ódio eu vou colocando num cantinho bem escondido”, completa o ex-presidente.

As mensagens trocadas entre integrantes da Lava Jato, tornadas públicas recentemente, mostram procuradores da operação desconfiando do real estado de saúde da ex-primeira-dama, ironizando sua morte e debochando do luto vivido por @LulaOficial. — Instituto Lula (@inst_lula) February 3, 2021

Veja a mensagem completa abaixo:

Há 4 anos perdemos dona Marisa Letícia. Companheira de todas as horas, Marisa sofreu na pele os horrores de uma perseguição injusta e cruel.

Dona Marisa Presente!

