Lula leva ataque de Bolsonaro contra favelados à TV e defende CPX do Alemão: "vote pelo respeito"

247 - A campanha do ex-presidente Lula (PT) levou o ataque de Jair Bolsonaro (PL) contra moradores de favela à televisão e defendeu a população do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Durante debate presidencial, Bolsonaro disse que os moradores do Complexo do Alemão eram “traficantes”. “Ali, não tinha bandido na passeata, ali tinham mulheres e homens que trabalham, que levantam 5 horas da manhã para trabalhar”, respondeu Lula.

“As favelas são feitas de trabalhadores, gente humilde e de bem”, diz uma moradora do Alemão na peça publicitária divulgada pela campanha do ex-presidente. "Vote pelo respeito", conclui a peça.

