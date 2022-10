Lula levará à TV promessa de isenção do IR até faixa de R$ 3.000

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) levará na semana que vem ao programa eleitoral a promessa de reajustar a tabela do Imposto de Renda – o que não é feito desde 2015 – em um aceno à classe média, informou a Folha de S.Paulo .

Lula pretende fazer a correção acumulada dos sete anos. O cálculo da campanha petista é que a inflação acumulada no período é de cerca de 50%. Assim, a faixa de isenção do Imposto de Renda subiria para R$ 3.000.

Atualmente, a faixa é de até R$ 1.903,98, um pouco mais de um salário mínimo.

"Queremos levar a faixa de isenção para onde ela deveria estar se o reajuste tivesse sido feito, com isso, as demais faixas serão afetadas e toda a classe média vai pagar menos Imposto de Renda", disse o economista Guilherme Mello, um dos integrantes da comissão de redação do programa de governo do petista.

"A perda [de arrecadação] vai ser compensada na tributação dos mais ricos", afirmou o economista.

