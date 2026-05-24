Lula lidera disputa pelo eleitorado de centro, aponta Datafolha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em vantagem na disputa pelo eleitorado de centro, segundo pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira (22). As informações são da coluna Painel, da Folha de S.Paulo. O levantamento mostra Lula com 29% das intenções de voto entre os eleitores que se colocam no centro da escala ideológica, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registra 20% nesse mesmo segmento.

O resultado expõe um desafio para Flávio Bolsonaro, que tenta se apresentar como um nome mais moderado em relação ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar da estratégia, os números indicam que a tentativa de ampliar sua presença entre eleitores centristas ainda enfrenta limitações relevantes.

A pesquisa considera uma escala ideológica de 1 a 7, na qual 1 representa a extrema esquerda e 7, a extrema direita. Entre os entrevistados que se posicionam no nível 4, identificado como centro, Lula aparece à frente de todos os demais nomes citados no levantamento.

O desempenho do presidente nesse grupo reforça sua competitividade em uma faixa do eleitorado tradicionalmente disputada por candidaturas que buscam se distanciar da polarização. Ao mesmo tempo, o levantamento aponta que nomes apresentados como alternativas de “terceira via” ainda não conseguiram consolidar força entre os brasileiros mais moderados.

Ronaldo Caiado, do PSD, partido que se define como de centro, aparece com 6% das intenções de voto nesse segmento. O ex-governador de Goiás construiu sua trajetória política na direita, mas também vem tentando adotar um discurso mais moderado para ampliar seu alcance eleitoral.

Outro nome citado no levantamento é o escritor Augusto Cury, candidato do Avante, que tem se apresentado de forma mais aberta como uma opção de centro. Entre os eleitores centristas, ele alcança 6%, mesmo índice de Caiado. No conjunto total do eleitorado, porém, Cury registra 2%.

O Datafolha também mostra desempenho modesto de outros pré-candidatos no segmento de centro. Renan Santos, do Missão, aparece com 5%, enquanto Romeu Zema, do Novo, soma 4% entre os entrevistados que se identificam com a posição central da escala ideológica.

Os dados indicam que, até o momento, a tentativa de diferentes candidaturas de ocupar o espaço político do centro ainda não se traduziu em vantagem expressiva sobre Lula nesse recorte do eleitorado. A pesquisa sugere que o presidente mantém presença relevante entre eleitores moderados, enquanto seus adversários buscam ajustar discurso e imagem para ampliar competitividade.