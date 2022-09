Lula lidera disputa presidencial em Cuiabá, diz Ipec

Pesquisa aponta que Lula lidera a disputa presidencial em Cuiabá, com 44% das intenções de voto, contra 31% de Jair Bolsonaro edit

247 - A segunda pesquisa Ipec realizada em Mato Grosso aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial em Cuiabá, com 44% das intenções de voto, contra 31% de Jair Bolsonaro (PL). A pesquisa mostra uma virada de Lula na capital, uma vez que na rodada anterior ele registrava 34% da preferência do eleitorado, ante 40% dos que diziam que iriam votar em Bolsonaro. Ainda conforme o levantamento, Simone Tebet (MDB) tem 6% das intenções de voto, Ciro Gomes (PDT), 3%, e Soraya Thronicke (União Brasil), 2%.

Em todo o Estado, Bolsonaro registra 45% das intenções de voto, contra 36% do petista. No comparativo com a rodada anterior, Lula subiu cinco pontos percentuais e Bolsonaro caiu quatro. Ciro oscilou dentro da margem de erro, caindo de 6% para 5%, enquanto Simone Tebet passou de 3% para 4%. Soraya Thronicke e Felipe d’Ávila (Novo) têm 1% cada.

A pesquisa, encomendada pela TV Centro América, ouviu 800 pessoas entre os dias 12 e 14 de setembro em 33 municípios do Mato Grosso. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) sob o número MT MT-07150/2022.

