Lula: Moro é candidato e tenta convencer que é oposição a Bolsonaro

247 - O ex-presidente Lula afirmou em entrevista nesta quinta-feira (16) à Rádio Con Vos, da Argentina, que o ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro tem um desafio para 2022, quando, em sua avaliação, deverá ser candidato a presidente: convencer o eleitorado que é oposição a Jair Bolsonaro, depois de ter ocupado o cargo de ministro da Justiça no atual governo.

“O Moro já provou que quer ser candidato em 2022. E agora tenta convencer de que é oposição a Bolsonaro”, expôs o ex-presidente.

Em outro momento, quando falava sobre a Lava Jato, voltou a fazer críticas à operação, a Moro e ao procurador Deltan Dallagnol. “Eu continuo desafiando ele pra um debate. Ele e o menino Dallagnol”, disse.

Lula também apontou as graves contradições na força-tarefa de Curitiba. “A Lava Jato era um instrumento de poder paralelo que teve como aparato jornais, televisões, rádios... Davam horas pra acusação e minutos pra defesa. E o juiz que teria que fazer o julgamento, tocava a acusação. É por isso que pedimos a anulação do processo”.

Durante a entrevista, o ex-presidente fez duras críticas ao governo Bolsonaro. “Estamos nos aproximando dos 2 milhões de casos de coronavírus no Brasil e não temos um ministro da Saúde. Temos um general, quando deveríamos ter alguém que entendesse de medicina”.

Nesta quarta-feira (15), ele concordou com Gilmar Mendes sobre a crítica feita pelo ministro do STF aos militares que ocupam cargos no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro - a de que eles estariam sendo coniventes com o "genocídio" promovido pelo governo durante a pandemia de coronavírus.

Veja:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.