Lula não apadrinhou PL das Fake News e derrota será de Lira, diz Tales Faria

247 - O jornalista Tales Faria, colunista do UOL, avaliou nesta terça-feira (2) as articulações na Câmara para a votação do PL 2630, de combate às fake news. A proposta está na pauta de votação da Casa, mas o relator da matéria, deputado Orlando Silva, pediu a retirada

Para Tales Faria, o presidente da Câmara, Arthur Lira, será o principal derrotado caso o PL não seja votado ou vá ao plenário e seja rejeitado.

"O governo tem todo interesse na provação do projeto, mas o presidente Lula não apadrinhou, o governo não está apadrinhando e está deixando para o Lira o controle. O que significa que a vitória ou a derrota será de Lira. Lira é o padrinho do projeto", afirmou Faria. Segundo o colunista, foi o presidente da Câmara quem negociou com os vários setores interessados no projeto.

Segundo o jornalista, pela contagem dos líderes, haveria uma margem muito pequena a favor da aprovação do PL das Fake News, o que não daria segurança de que a matéria seja aprovada.

