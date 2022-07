"Lula não deve mais fazer comícios em locais abertos e sem revista", diz Leonel Radde

Postagem do vereador e policial antifascista foi feita na esteira do lançamento de dois artefatos explosivos durante um comício de Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro edit

247 - O vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT-RS), que é também um policial antifascista, usou o Twitter para voltar a defender que o ex-presiente Luiz Inácio Lula da Silvva (PT), que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, redobre a segurança por causa dos riscos de ser alvo de algum atenttado por parte de militantes da extrema direita. A postagem foi feita na esteira do lançamento de dois artefatos explosivos durante um comício feito por Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (7).

“Depois de mais um atentado realizado por fascistas, eu vou Repetir: Lula não pode fazer comícios em espaços abertos, sem controle de público e revista pessoal. Já tinha alertado e pedido que fosse dessa forma, PT", escreveu o parlamentar no Twitter.

Além do ataque desta quinta-feira, um outro atentado contra o ex-presidente e seus apoiadores foi registrado em junho. Na ocasião, militantes que aguardavam um evento político em Uberlândia (MG) foram alvos de um drone de pulverização agrícola que aspergiu urina e fezes sobre o local. Os responsáveis foram presos.

Em uma entrevista à TV 247, em março deste ano, Radde já havia externado preocupação com a segurança do ex-presidente. “Eu me preocupo demais com a segurança do Lula. Acho que ele corre risco real e grave”, disse na ocasião.

“Nunca fui consultado pela campanha do Lula sobre isso. Acredito que ele tem uma equipe que pensa nessa situação, mas eu acredito que quanto menos ele sair e menos contato ele tiver, melhor vai ser nesse contexto que a gente está, em que a única questão que tem sobrado para esses bolsonaristas é a radicalização”, completou.

Veja a postagem de Leonel Radde.

Depois de mais um atentado realizado por fascistas, eu vou REPETIR: @LulaOficial não pode fazer comícios em espaços abertos, sem controle de público e revista pessoal. Já tinha alertado e pedido que fosse dessa forma, @ptbrasil !

