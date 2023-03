“Lula não está alinhado aos interesses do imperialismo”, diz PCO após votação sobre Nord Stream na ONU

Apoie o 247

247 — O Partido da Causa Operária (PCO) publica, nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “não está alinhado aos interesses do imperialismo” após o Brasil votar com Rússia e China, no Conselho de Segurança da ONU, a favor de criar uma comissão investigativa sobre os ataques aos gasodutos Nord Stream .

“O Conselho de Segurança da ONU não aprovou a criação de uma comissão para investigar a sabotagem ao gasoduto Nordstream. Dos 15 países, apenas 3 votaram a favor, Rússia, China e Brasil. O governo Lula não está alinhado aos interesses do imperialismo”, destacou o PCO no Twitter.

O Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução, apresentada pelo representante da Rússia, pela criação de uma comissão de investigação internacional independente sobre os “atos de sabotagem” cometidos nos gasodutos Nord Stream no Mar Báltico, em setembro de 2022. Apenas Brasil, China e Rússia votaram a favor, contra 12 abstenções e nenhum voto contrário. Por falta de votos suficientes a favor, o Conselho rejeitou a resolução.

O representante do Brasil enfatizou que qualquer proposta feita por um membro do Conselho deve ser considerada de forma respeitosa e objetiva. Ele apontou que informações preliminares das autoridades europeias indicam que os incidentes do Nord Stream foram um ato de sabotagem com o possível envolvimento de um ator estatal. Ainda citou a importância de esforços mais abrangentes da parte das Nações Unidas para investigar o ataque. Por isso, encorajou os responsáveis pelas investigações nacionais em andamento a compartilhar suas conclusões com o Conselho o mais rápido possível.

O embaixador russo nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, disse que esforços estão sendo feitos para obstruir as investigações sobre o caso.

