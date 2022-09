"Lula não perdeu nada ao não ir ao debate", diz Felipe Nunes, da Quaest

Cientista político e analista da Quaest fez algumas observações sobre o debate dos presidenciáveis no SBT edit

247 - O cientista político e analista do instituto Quaest Felipe Nunes fez algumas observações em sua conta no Twitter sobre o debate dos presidenciáveis no SBT na noite deste sábado. Ele considera que o fato de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não comparecer ao evento foi uma estratégia positiva para o petista.

“Já que está na frente nas pesquisas, Lula acertou ao não ir ao debate. Embora sua ausência tenha sido muito citada no primeiro bloco, ele foi passando despercebido nos blocos seguintes e acabou não perdendo nada”, avaliou.

