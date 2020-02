Lula: o combate à desigualdade social tem que ser prioridade no Brasil e no mundo

Durante debate na Fundação Perseu Abramo, realizado nesta sexta-feira, o ex-presidente Lula enfatizou a importância do combate à desigualdade social: “que a gente fale toda hora. Que seja um tema como o futebol que passa na televisão. E não passa o brasileiro com fome?” edit

247 - O ex-presidente Lula afirmou, durante Seminário na Fundação Perseu Abramo, realizado nesta sexta-feira (31), que o combate à desigualdade social tem que ser a grande prioridade do Brasil e do mundo.

Lula parabenizou o ex-ministro Aloizio Mercadante pela realização do evento e fez questão de ressaltar o aprendizado que tem e teve com os participantes, entre eles, o ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), José Graziano, a diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da Cepal, Laís Abramo, a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, o sociólogo Jessé de Souza e o economista Eduardo Moreira, informa o site do PT.

“Eu estou em uma fase de aprender novamente aquilo que não pude aprender antes. Eu tenho uma ansiedade de fazer as coisas que não pudemos fazer ou não sabíamos como fazer. Mas nós provamos, com os nossos governos, que um outro Brasil é possível”, disse Lula, enfatizando a importância do combate à desigualdade: “Precisamos entender como transformar a desigualdade social em um tema político, que a gente fale toda hora e todo dia. Que seja um tema como o futebol. Que seja um tema como é quando casa o sobrinho da princesa de não sei onde que passa na televisão toda hora, e não passa o brasileiro com fome?”