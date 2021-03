Lula: "o Huck é jovem e não sabe que figurinha repetida carimbada vale mais que o álbum todo"

247 - O ex-presidente Lula (PT), durante a histórica entrevista coletiva desta quarta-feira (10), ironizou a declaração do apresentador da TV Globo Luciano Huck, apontado como possíevl candidato à presidência em 2022. Na segunda-feira (8), dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anulou as sentenças do petista na Lava Jato, Huck disse que "figurinha repetida não completa álbum".

"No Brasil, o futuro é duvidoso e o passado é incerto. Na democracia, a Corte Suprema tem a última palavra na Justiça. É respeitar a decisão do STF e refletir com equilíbrio sobre o momento e o que vem pela frente", escreveu Huck no Twitter.

Respondendo o apresentador, Lula disse: "Huck tá jogando bafo, falando de figurinha? Fiquei chateado. Mas ele não conhece de figurinha! Ele não sabe que uma figurinha repetida carimbada vale mais que o álbum inteiro!".

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.