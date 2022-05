Lula: 'o povo quer paz; ninguém quer pegar osso em açougue'

“É papel do governo cuidar e resolver os problemas do povo. É isso que temos que fazer no Brasil”, publicou o ex-presidente no Twitter edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) denunciou, no Twitter, nesta quarta-feira, 25, a situação em que o povo brasileiro vive atualmente sob o governo Jair Bolsonaro (PL), de fome, pobreza e violência, e destacou que “papel do governo cuidar e resolver os problemas do povo”

“O povo quer paz. Trabalhar, chegar em casa e encontrar a família bem. Fazer a janta, cuidar dos filhos. Ninguém quer pegar osso em açougue. E é papel do governo cuidar e resolver os problemas do povo. É isso que temos que fazer no Brasil. Boa noite”, publicou Lula.

O povo quer paz. Trabalhar, chegar em casa e encontrar a família bem. Fazer a janta, cuidar dos filhos. Ninguém quer pegar osso em açougue. E é papel do governo cuidar e resolver os problemas do povo. É isso que temos que fazer no Brasil. Boa noite! May 26, 2022

