Lula: “o povo sabia que Bolsonaro não gostava de negros”

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta sexta-feira (4), o ex-presidente Lula afirmou que os ataques de Jair Bolsonaro às minorias, como negros e mulheres, ocorrem desde a época das eleições. Com isso, de acordo com ele, os eleitores do ex-capitão o escolheram mesmo sabendo desses posicionamentos.

“Quando Bolsonaro ganhou as eleições, o povo sabia que ele fazia apologia ao estupro, de agressão a quilombola, o povo sabia que ele não gostava de negro, que ele dava ordem para matar. Os comícios eram feitos com aula para bater e ofender adversário nos restaurantes. Isso continua até hoje”, disse Lula.

O ex-presidente afirmou ainda que o desafio da esquerda é não permitir que os ataques e fake news prevaleçam. Um dos caminhos, de acordo com ele, é “reeducar” a extrema direita.

