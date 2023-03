Lula: “o povo sempre será a solução, por isso voltamos com o Bolsa Família e o Minha Casa, Minha Vida”

Apoie o 247

247 - O presidente Lula usou suas redes neste domingo (5) para ressaltar a importância dos programas sociais em sua gestão, com a necessidade de focar em garantias sociais que foram abandonadas nas gestões anteriores.

“O povo sempre será a solução. Por isso estamos voltando com o Bolsa Família, com o Minha Casa Minha Vida e fazendo reajustes na educação. Porque o Brasil precisa voltar a crescer e melhorar a vida do seu povo. Bom domingo!”, diz Lula.

