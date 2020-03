Lula parabeniza Camilo Santana: ‘gestão é com responsabilidade, não com deboche’

"Parabéns ao governador Camilo Santana pela firmeza, liderança, serenidade, espírito público e democrático durante a crise que foi provocada na segurança pública do Ceará. Gestão pública se faz com responsabilidade, não com deboche", escreveu o ex-presidente Lula no Twitter edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta sexta-feira (6) o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), após o fim dos motins de policiais, há cinco dias. Foram 13 dias de paralisação.

Parabéns ao governador Camilo Santana pela firmeza, liderança, serenidade, espírito público e democrático durante a crise que foi provocada na segurança pública do Ceará. Gestão pública se faz com responsabilidade, não com deboche. March 6, 2020

Os policiais paralisaram as atividades em busca de aumento salarial. Ficou decidido que haverá investimento de R$ 495 milhões com salários categoria até 2022. Os policiais também terão apoio de instituições que não pertencem ao governo estadual, como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Defensoria Pública e Exército.

Durante o motim dos policiais, o número de homicídios no Ceará aumentou 138% em comparação com os primeiros 25 dias do mês de fevereiro de 2019 e 2020.