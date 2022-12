Lula parabeniza padre Julio Lancellotti por aniversário: "generosidade incansável"

Padre Julio, que é uma das figuras mais atuantes na defesa dos direitos dos moradores de rua no Brasil, completa 74 anos nesta terça edit

247 - Uma das figuras mais atuantes na defesa dos direitos dos moradores de rua no Brasil , o padre Julio Lancellotti completa 74 anos nesta terça-feira (27) e recebeu congratulações do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), via redes sociais.

"Feliz aniversário, padre Julio. Sua generosidade incansável e olhar cuidadoso para os mais pobres e oprimidos nos acende a esperança. Que Deus te abençoe hoje e sempre", escreveu Lula em seu Twitter.

