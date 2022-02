Lula participa de almoço organizado por Bela Gil para discutir fome, alimentação saudável e agricultura sustentável

Apoie o 247

247 - O casal Lula e Janja participou, nesta quinta-feira, 24, de um almoço organizado por Bela Gil, chef de cozinha entusiasta da alimentação saudável, para falar sobre o tema e o combate à fome. O encontro reuniu, ainda, especialistas e representantes de movimentos sociais. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

"Bela recebeu os convidados em seu restaurante Camélia Òdòdó, na Vila Madalena, em São Paulo. Entre os presentes estavam o economista Walter Belik, um dos criadores do Fome Zero, o conselheiro da ONG Gastromotiva Georges Schnyder e o diretor nacional do MST (Movimento Sem Terra), João Paulo Rodrigues", escreve Bergamo.

A agricultura sustentável e orgânica foi um dos temas centrais discutidos. Apesar de Bela Gil seguir uma dieta vegetariana, o vegetarianismo e o veganismo não foram discutidos.

