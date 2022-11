Lula passará por nova reavaliação médica e adia viagem a Brasília

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passará por outra avaliação médica antes de viajar a Brasília (DF) após uma semana de viagens internacionais. De acordo com interlocutores do partido, o retorno à capital federal aconteceria nesta terça-feira (22), mas foi adiado em função da condição médica do petista. A informação foi publicada pelo jornal Metrópoles (DF).

O presidente eleito foi internado no domingo (20) no hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo (SP), para a retirada de uma lesão na garganta.

Em 2011, Lula teve um câncer de laringe e, durante a campanha eleitoral deste ano, apresentou a voz rouca em compromissos públicos.

