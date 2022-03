Lula pede investigação sobre "quadrilha da educação" no MEC

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula chamou o esquema de favorecimento de pastores evangélicos no Ministério da Educação de "quadrilha", e disse que o governo Jair Bolsonaro se omitiu nas investigações, assim como o fez em outros escândalos.

"Por que não aparece denúncias em alguns governos? Porque você joga embaixo do tapete? Cadê a investigação do (Fabrício) Queiroz? Cadê a investigação da rachadinha? Cadê a investigação das vacinas do (Eduardo, ex-ministro da Saúde) Pazuello e da quadrilha que foi montada? Nada é investigado. Se nada é investigado, não aparece corrupção. Agora mesmo tem uma quadrilha na educação e isso não é investigado", disse Lula em entrevista à Rádio Super, da região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Segundo Lula, o caso demonstra a incompetência de Bolsonaro. "A educação está muito ruim, mas ele tem a educação paralela dirigida por um fim específico para alguns setores de igrejas, o que demonstra que esse homem não está preparado, não esteve preparado e não pode continuar governando o Brasil", disse.

Em conversa gravada obtida pela Folha de S.Paulo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, admite priorizar demandas de prefeitos apresentados a ele pelo gabinete paralelo na pasta, formado por pastores. A dirigentes municipais dentro do ministério, Ribeiro afirma seguir ordem de Jair Bolsonaro (PL).

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou uma fiscalização extraordinária em todos os convênios do ministério.

