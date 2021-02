Lula pede mobilização popular para garantir restauração completa de seus direitos políticos

O ex-presidente Lula manifestou temor com a possibilidade de seus direitos políticos permanecerem bloqueados, mesmo com a comprovação da suspeição de Sergio Moro. Lula pediu ao povo brasileiro que se mobilize para evitar que isso ocorra edit

247 - O ex-presidente Lula pediu à população brasileira que se mobilize para garantir a restauração completa de seus direitos políticos. Mesmo após a comprovação da suspeição do ex-juiz Sergio Moro, Lula manifestou temor com a possibilidade de que o Supremo não os restaure, o que impediria uma candidatura em 2022.

As declarações foram dadas em conversa com membros do comitê nacional Lula Livre nesta sexta (5), informa a coluna painel, da Folha de S.Paulo.

O grupo estuda organizar atos já no próximo dia 27 ao redor do Brasil.

Juristas dos mais renomados defendem a tese de que, dada à suspeição de Moro, todos os processos que por ele foram orientados devem ser anulados. A consequência natural, afirmam, é a restauração completa dos direitos políticos de Lula.

