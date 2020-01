Lula pede unidade e rapidez do PT na escolha de candidato à Prefeitura de SP

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer evitar a divisão do PT na escolha do candidato à Prefeitura de São Paulo. Ele opinou em conversa com lideranças petistas que é preciso empenhar energias na própria campanha e não em divisões internas. E quer que o PT escolha logo o candidato edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou preocupação com as prévias marcadas para 15 de março para escolher o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo.

Nesta segunda-feira (6), ele disse a um dos pré-candidatos, como Jilmar Tatto, e a Fernando Haddad que é necessário manter o partido unido.

Para Lula, é mais importante gastar mais energia com a campanha do que com a disputa interna, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O ex-presidente disse que pediu a Fernando Haddad para se voltar a questões nacionais, sinalizando que o ex-prefeito deve ficar fora da eleição municipal..

Lula quer que o partido defina logo a candidatura para polarizar com o atual prefeito Bruno Covas (PSDB), candidato à reeleição. A falta de definição de um nome petista facilita o avanço de Covas na centro-esquerda.