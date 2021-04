Lula pede que petistas sejam guerreiros na CPI do genocídio

O ex-presidente Lula pediu aos seus correligionários que adotem posição de luta na CPI do genocídio edit

247 - O ex-presidente Lula disse a parlamentares do PT que Bolsonaro está com medo e a população está indignada com condução da crise.

isso, os petistas, na opinião de Lula, devem ter "postura guerreira" na CPI do genocídio. O ex-presidente incentivou os senadores a conversarem com as bases municipais e estaduais e a combaterem a atuação de Jair Bolsonaro, informa o Painel da Folha de S.Paulo .

O deputado Alexandre Padilha (SP) disse que Lula pediu dedicação para investigar a fundo e ter uma postura firme.

Nelas, Lula afirmou que Bolsonaro está com medo da CPI porque sabe que errou na condução da pandemia e que o potencial de desgaste à sua imagem é grande.

Os senadores do PT têm a missão de não deixar que Bolsonaro desvie o foco da investigação, disse Lula.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.