Lula planeja um novo encontro com FHC

247 - O ex-presidente Lula (PT), favorito para retornar ao Palácio do Planalto, tem buscado uma nova agenda com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), segundo Andréia Sadi e Julia Duailibi, do g1.

Lula e o tucano não se encontraram na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). FHC informou que por questões de saúde não poderia comparecer ao evento e enviou uma carta ao magistrado.

O petista quer fazer uma visita ao ex-presidente. Em maio de 2021, ambos se encontraram para um almoço, "com muita democracia no cardápio", segundo postagem no perfil de Lula no Twitter.

