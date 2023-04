“Lula pode aproveitar a crise para acabar com o GSI”, diz Breno Altman

De acordo com o jornalista, 'serviços de inteligência e segurança do Estado devem estar exclusivamente em mãos civis' edit

247 - O jornalista Breno Altman disse nesta quarta-feira (19) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deveria fechar o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

"O presidente Lula poderia fazer, do limão, uma limonada. Aproveitar o caso Gonçalves Dias e fechar o Gabinete de Segurança Institucional, varrendo os militares de qualquer função nos serviços de inteligência e segurança do Estado, que devem estar exclusivamente em mãos civis", escreveu Altman no Twitter.

Militares apareceram em um vídeo dando passagem para apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) em 8 de janeiro, quando manifestantes pró-golpe invadiram a o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, que foi interventor no Distrito Federal após a crise provocada pelos atos de 8/1, vai assumir interinamente o GSI após a demissão de Gonçalves Dias.

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), defendeu a criação da CPMI dos Atos Golpistas.

E em entrevista ao 247 nesta quarta (19), o historiador Chico Teixeira afirmou que existe uma tentativa de golpe contra o governo Lula.

