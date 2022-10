Lula precisaria de 1,8 milhão de votos a mais para vencer no no primeiro turno e Bolsonaro 8 milhões

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisaria de 1,8 milhões votos válidos para ser eleito no primeiro turno e Jair Bolsonaro (PL) de 8 milhões, considerando um quadro constante do número de eleitores que compareceram às urnas no domingo (2), além das abstenções, diz reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Com 99,99% das urnas apuradas, Lula registrou 57.258.115 de votos, 48,43% do total de votos válidos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 43,20% dos votos válidos.

Para poder ser eleito no primeiro turno, o atual ocupante do Palácio do Planalto precisaria ter o total dos votos de Simone Tebet (MDB-4,9 milhões) e a quase totalidade dos votos de Ciro Gomes (PDT-3,6 milhões).

Para ser eleito no primeiro turno, um candidato precisa obter no mínimo 50% mais um de todos os votos válidos.

