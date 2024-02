Lula proíbe ministros de 'inventar' projetos: 'prioridade é o PAC'

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibiu seus ministros de 'inventar' projetos, afirmando que a prioridade é cumprir com os investimentos já previstos no Novo PAC.

'Eu vim a MG para mostrar os compromissos do que será feito e o que já foi feito. Nenhum ministro meu pode inventar projeto. A partir de agora, é proibido ministro ter novas ideias. É cumprir o que está aprovado no PAC. Se tiver ideia, vai colocar em um cofre na minha sala para eu ver depois. Agora é trabalhar', disse Lula ao finalizar seu discurso na cerimônia de anúncio de um pacote de investimentos para MG, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (8).

Lula afirmou ainda que os governantes precisam deixar de lado diferenças ideológicas, considerando que o PT tem poucos deputados no Congresso Nacional.

'Já convivi com tanta gente adversária, que não gostava de mim. Mas precisamos ter responsabilidade de relacionamento. Meu partido tem poucos deputados, então temos que conversar com quem não votou na gente', disse Lula. 'Os governadores tomaram posse e portanto têm que governar. Nunca vou pedir para gostarem mais ou menos de mim. O que quero é construir no país uma relação civilizada', seguiu.

Lula também criticou Jair Bolsonaro por não entregar obras prometidas, e afirmou que seu governo dará prioridade aos problemas mais urgentes dos estados.

'O que vamos apresentar é uma proposta de obras públicas que começou a ser construída com a primeira convocação que fiz quando os governadores me disseram as obras prioritárias para o estado. O que vamos apresentar tem o dedo do governador de Minas. No Brasil, não temos o hábito de ter continuidade nas obras de um governo para o outro. Me lembrem uma obra do governo passado em MG? Não existiu', disse Lula.

