Lula promete debate com evangélicos no Rio para ‘desmistificar’ críticas

Rede Brasil Atual - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato ao Palácio do Planalto, anunciou nesta sexta-feira (26) que programa uma visita ao município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para um debate com evangélicos. O objetivo do encontro, segundo Lula, é “desmistificar essas críticas que determinadas pessoas de má-fé, mentirosas, tentando transformar religião em partido político, andam falando pelo Rio de Janeiro”.

“Então tenho todo interesse de vir e fazer um grande debate com evangélicos para discutir não religião, mas o Brasil, política, emprego, salários, fome, cultura, a situação da mulher brasileira”, descreveu. O petista destacou que a partir de agora sua campanha pretende intensificar a divulgação das medidas que foram criadas durante os seus governos e de Dilma Rousseff (PT) que beneficiaram a liberdade religiosa no Brasil. A estratégia visa a uma aproximação com o eleitorado evangélico.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, mostrou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), na frente entre esse eleitorado, com 49% da preferência eleitoral, contra 32% dos votos em Lula. A campanha do PT também visa com o movimento, contudo, “esclarecer”, nas palavras do ex-presidente, ataques inverídicos que vêm sofrendo de adversários.

Apoio a Freixo e André Ceciliano

“As pessoas não sabem que quem criou a lei da liberdade religiosa foi o meu governo em 2003. É preciso que a gente diga para os evangélicos o que alguns pastores não querem dizer. O Dia Nacional da Marcha para Jesus foi feito por nós em 2009. O Dia Nacional do Evangélico foi criado em 2010 no meu governo ainda. E o dia nacional da proclamação do evangelho foi no governo de Dilma Rousseff”, listou Lula.

O discurso foi acompanhado do anúncio de que o Rio de Janeiro será um dos estados prioritários da campanha do ex-presidente. Acompanhado do candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo (PSB) e do candidato a uma cadeira no Senado pelo estado André Ceciliano (PT), Lula reafirmou seu apoio aos dois e sua pretensão de voltar ao estado mais vezes. Uma visita à Baixada Fluminense, região metropolitana da capital fluminense, também está sendo agendada pelo petista.

O encontro dos três candidatos, na manhã desta sexta, marcou a entrega do programa de governo de Freixo e Ceciliano a Lula. O objetivo é dar transparência às propostas para o Rio de Janeiro e abrir o diálogo com o governo federal para atrair investimentos. A entrega do programa foi acompanhada também pelo candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e a presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

Propostas para o Rio

“Eu tenho clareza que nunca antes na história do Brasil um presidente da República fez tanto investimento no Rio de Janeiro como fizemos entre 2006, 2010 e depois a Dilma fez de 2011 a 2014. (…) E eu estou disposto a voltar ao Rio para fazer mais. Ele está na nossa pauta como um estado prioritário para que você ganhe as eleições e o André (Ceciliano) seja eleito senador”, afirmou Lula.

O programa de Freixo e Ceciliano destaca como prioridade a criação de empregos no estado por meio do complexo de petróleo, com a retomada da indústria naval. Os candidatos também pontuam a questão da mobilidade urbana, principalmente para as zonas oeste, norte e a Baixada Fluminense.

“Estamos muito próximos dos moradores das favelas e das comunidades. E eles estão esperançosos por conta dos investimentos que foram feitos no governo do senhor (Lula) em apartamentos, complexo esportivos e bibliotecas parques. Precisamos retomar o investimento em saneamento básico nessas áreas e em especial nessas obras estruturantes nas favelas que o senhor fez muito bem”, afirmou Ceciliano.

Segurança pública

As propostas na área de segurança pública também foram apontadas com destaque por Freixo que se disse inspirado no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), criado em 2007, no governo Lula. “Ali havia pontos muito importantes da qualificação da ação policial e da qualificação do profissional de segurança pública, que é um servidor público da segurança. E a segurança do Rio de Janeiro pode deixar de ser um problema para ser um modelo”, observou o candidato a governador.

De acordo com os candidatos, a questão da segurança pública deve combinar qualificação profissional e condições de trabalho aos policiais e controle sobre suas atividades, com investimentos sociais para os moradores.

“Estamos defendendo um projeto muito importante que é o bairro prosperidade, que envolva o esporte, a assistência, política para mulheres, que atinja todas as famílias nos lugares de violência. Então, de um lado, você tem a polícia, e de outro, você tem a presença do Estado disputando cada vida e não deixando ninguém para trás. Isso é projeto de segurança pública. Precisamos mudar essa concepção no Rio de Janeiro, trazer eficiência para a ação policial, ao mesmo tempo trazer oportunidade e chance de prosperidade para quem está em um lugar violento e muitas vezes é vítima duas vezes, seja da ação do Estado como da omissão do Estado”, explicou Freixo.

O encontro foi a primeira aparição pública de Lula após sabatina no Jornal Nacional, na TV Globo, na noite de ontem (25). O ex-presidente foi elogiado pela entrevista pelo candidato do PSB a governador que brincou que “muita gente estava com saudade de te ver falando na Globo”. Ao que Lula respondeu, aos risos, “fazia tempo”. O petista desembarca nesta sexta em São Paulo para dar continuidade à agenda de compromissos de campanha.

