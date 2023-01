Lula propõe a criação de um G4 para o Conselho de Segurança da ONU

Apoie o 247

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs ao cônsul da Alemanha, Olaf Scholz, a criação de um G4 para o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Falei com o @Bundeskanzler sobre a necessidade de fazermos parte de um G4, Brasil, Índia, Alemanha e Japão, para fazermos parte do conselho de segurança da ONU. Queremos que o conselho de segurança tenha mais representatividade”, escreveu no Twitter.

