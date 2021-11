Lula propõe anistia das dívidas de estudantes com o Fies

Lula defenderá a anistia das dívidas de estudantes beneficiários do Fies na campanha de 2022 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A pedido de Lula, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) já tem pronto um projeto de lei para anistiar dívidas contraídas por estudantes do ensino superior que foram beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A proposta será uma das principais bandeiras da campanha de Lula em 2022, informa o jornalista Guilherme Amado no Metrópoles.

Há aproximadamente 1 milhão de estudantes inadimplentes com o Fies, situação que se agravou durante a pandemia de Covid-19. A anistia abrangeria o valor principal, juros, multas e demais encargos financeiros, e valeria para todos os financiamentos contraídos até 31 de dezembro de 2021.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE