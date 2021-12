Lula “provavelmente seja um dos poucos capazes de derrotar Bolsonaro”, diz Erundina

Erundina confronta ala do PSOL que almeja lançar candidatura própria para presidente edit

Ex-prefeita que fez história em São Paulo – e ajudou, como vice, Guilherme Boulos (PSOL) a chegar ao segundo turno das eleições municipais de 2020 -, a deputada Luiza Erundina (PSOL-SP) confirmou que está com Lula (PT) em 2022 para derrotar o bolsonarismo, mesmo que o vice seja Geraldo Alckmin, ex-tucano alvo de críticas de dirigentes do PSOL.

“Antes da possibilidade de ter aliança com Alckmin na vice, havia quase consenso no partido de uma frente ampla com unidade das forças que queiram tirar o país deste abismo em que se encontra, derrotando o bolsonarismo, não só o Bolsonaro. E não seria apoiar qualquer um, porque Lula não é qualquer um, já foi testado como presidente duas vezes. Não é que ele tenha sido perfeito. Tenho restrições, fiz críticas a seus governos. Mas não dá para titubear, ele provavelmente seja um dos poucos capazes de derrotar Bolsonaro”, afirmou a parlamentar.

Em entrevista à Folha de S.Paulo nesta terça-feira (28), Erundina disse que “não acha” que o PSOL deve ter candidato à Presidência e que o “primeiríssimo objetivo” do partido deve ser derrotar Bolsonaro.

A deputada ressalta, no entanto, que a frente ampla em torno de Lula “não pode ser a qualquer preço” e lembrou o fisiologismo do PSDB, ex-partido de Alckmin, com um exemplo recente.

