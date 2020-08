Lula: PT irá lançar candidatos em todas as capitais e cidades com rádio e televisão

Questionado sobre alianças do partido com outros candidatos já no primeiro turno, o ex-presidente Lula defendeu a necessidade dos partidos lançarem seus candidatos próprios para fortalecer os seus programas edit

247 - O ex-presidente Lula disse que orientou o PT a “lançar candidatos em todas as capitais e cidades que tiverem rádio e televisão”, em entrevista no Bom Dia 247 desta terça-feira, 11. Questionado sobre uma aliança do partido com outros candidatos já no primeiro turno, o ex-presidente defendeu a necessidade dos partidos lançarem seus candidatos próprios para fortalecer os seus programas.

Para Lula, cada partido deve defender o seu programa, “com a cara dele”, com o objetivo de “defender para a opinião pública a necessidade deste partido político”. No primeiro turno, continua o ex-presidente, “tem que convencer a sociedade" e “se não der certo, vai para o segundo turno junto [com outro candidato] e elabora outro programa”.

“Vamos ver quem tem mais capacidade de convencer com seu programa”, reforçou. “O que se pode fazer é construir um pacto de não agressão” para não prejudicar os outros candidatos. Assista.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.