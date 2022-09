Lula: quem tem capacidade de humilhar alguém que tem fome não é um ser humano, não tem sentimentos (vídeo)

Lula disse que ficou “estarrecido” com a cena do bolsonarista que humilhou uma pessoa em situação de vulnerabilidade, e o chamou de “troglodita” edit

Apoie o 247

ICL

247 - No encontro virtual de comunicadores nesta terça-feira, 13, o ex-presidente Lula (PT) afirmou que ficou “estarrecido” com a cena, divulgada nas redes sociais, do bolsonarista Cássio Joel Cenali , que humilhou uma eleitora do candidato petista, em situação de vulnerabilidade social, afirmando que iria cortar fornecimento de alimento . O acontecimento foi em Itapeva (SP).

>>> Leia mais: Entidades de Itapeva acolhem mulher humilhada por bolsonarista em entrega de cesta básica

Lula chamou o bolsonarista de “troglodita” e disse que o que ele fez foi “mal-caratismo”. “Uma pessoa que tem a capacidade de humilhar uma pessoa que está com fome, precisando de comida, certamente essa pessoa não tem valor, não é ser humano, não tem sentimento”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.