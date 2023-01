Lula quer encontros bimestrais com governadores

Apoie o 247

247 - O presidente Lula (PT) quer ter ao menos seis encontros com governadores neste ano, segundo a CNN Brasil. O petista já tem um encontro marcado com seis chefes estaduais no dia 27 de janeiro, no Palácio do Planalto, no qual fará um apelo por um pacto nacional em prol do país. A partir de março, espera-se que os encontros ocorram a cada dois meses.

Ainda segundo a emissora, a equipe do Executivo fará durante o primeiro encontro uma apresentação da nova estrutura governamental, além das metas de cada ministério para os primeiros 100 dias de governo. Os estados também apresentarão suas pautas. Algumas são consideradas emergenciais, como a compensação por perdas de arrecadação com o ICMS sobre combustíveis e a retomada de obras paradas.

A postura de Lula é significativamente diferente da de seu antecessor, Jair Bolsonaro, que, além de ter criado confrontos com diversos governadores, não tinha encontros periódicos com gestores estaduais e preferia reuniões individuais.

