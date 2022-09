Lula quer mais espaço em propagandas de candidatos aliados

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) quer que candidatos a governador de outros partidos mas apoiados por ele abram espaço em suas propagandas eleitorais, informa o Estado de S. Paulo.

"O plano deve encontrar resistência no Pará e Espírito Santo", informa a reportagem.

No ES, "Renato Casagrande (PSB) tem apoio do PDT de Ciro Gomes e do MDB de Simone Tebet, com os quais se associa em materiais gráficos, embora tenha declarado voto em Lula", detalha. Já no Pará, Helder Barbalho (MDB) se equilibra entre Lula e Tebet, e conta com o apoio do PP, partido aliado de Jair Bolsonaro (PL).

Presidente do PSB-ES, Alberto Gavini afirma que não há possibilidade de inserir Lula no programa de TV de Casagrande. “Nós não podemos fazer isso com os outros partidos que são nossos aliados e tem seus candidatos. No segundo turno, podemos discutir”.

Com Barbalho também não haverá sucesso. Interlocutores do atual governador e candidato à reeleição dizem ser difícil uma tão explícita sua com o petista.

