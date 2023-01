Lula quer que moradias do Minha Casa, Minha Vida tenham varandas, diz ministro das Cidades

'Não é porque a pessoa precisa do apoio do governo que pode se receber uma obra qualquer, de baixa qualidade. Temos de ofertar o melhor possível ao povo', disse Jader Filho edit

247 - O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que uma das prioridades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reerguer o programa Minha Casa, Minha Vida, desmontado durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Ainda segundo ele, Lula pediu que as moradias populares inseridas no programa tenham varandas.

"[Lula] Diz que o programa tem de levar dignidade, ajudar a diminuir as desigualdades do país", disse Jader Filho, durante sua posse no cargo, na terça-feira (3), de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

"Não é porque a pessoa precisa do apoio do governo que pode se receber uma obra qualquer, de baixa qualidade. Ao contrário, temos de ofertar o melhor possível ao povo brasileiro", ressaltou mais à frente. O ministro também destacou que o governo Lula não irá limitar os investimentos privados em saneamento e que irá atuar em municípios pequenos e locais em que a iniciativa privada não possui interesse.

"O marco do saneamento precisa ser feito com diálogo. Essa questão se estabelece em parte pelo que a iniciativa privada vai fazer, como também o segmento público. Tem áreas que a iniciativa privada não tem interesse, lá é onde o setor público tem de estar", afirmou.

