Lula quer usar entrevista ao Canal Rural para apresentar propostas voltadas para o agronegócio

247 - Aliados e integrantes da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) querem aproveitar a entrevista que ele dará ao Canal Rural, do grupo J&F, para apresentar o plano de governo, com destaque para os projetos voltados para o setor do agronegócio. Segundo a Coluna do Estadão, do Estado de S. Paulo, os projetos para o setor estão sendo elaborados com o apoio de Carlos Fávaro (PSD-MT) e Neri Geller (PP-MT).

A entrevista estava prevista para ser realizada na sexta-feira (9), mas Lula decidiu adiar a gravação para avaliar a repercussão dos atos convocados por Jair Bolsonaro (PL) para o 7 de Setembro e se preparar melhor para a sabatina.

