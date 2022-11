Lula quer usar R$ 12 bi da PEC da Transição para a Educação em 2023

Apoie o 247

ICL

247 - A equipe de transição do governo Lula definiu uma recomposição de R$ 12 bilhões no orçamento do MEC (Ministério da Educação) de 2023 a partir do espaço fiscal que será criado com a aprovação da PEC da Transição. As informações são da Folha de S.Paulo .

O montante deve reforçar o orçamento do MEC com recursos para universidades, obras, material escolar, transporte e merenda escolar - esta última definida como prioridade do grupo técnico da área.

A recomposição dos recursos para alimentação escolar é uma exigência do presidente eleito. Está decidido um direcionamento de R$ 1,5 bilhão para o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), cujos valores estão sem reajuste desde 2017.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.