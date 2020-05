Lula faz alerta aos democratas: 'se não houver reação, golpistas arrombarão a nossa porta'

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quinta-feira, 28, uma reação de todos as pessoas que defendem a democracia, após as declaração de Jair Bolsonaro contra o Supremo tribunal Federal.

"Um aviso aos democratas do Brasil: os golpistas já colocaram o pé na nossa varanda. Se não houver reação, eles arrombarão a nossa porta", disse Lula pelo Twitter.

Pela manhã, em discurso na porta do Palácio do Alvorada, Bolsonaro criticou a ação da Polícia Federal realizada na quarta-feira (27), no âmbito de inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal (STF). "As coisas têm um limite, ontem foi o último dia", disse ele.

"Mais um dia triste na nossa história. Mas o povo tenha certeza, foi o último dia triste", afirmou. "Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega. Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro o juramento que fiz quando assumi a presidência da República", acrescentou.

Na quarta-feira (27), a Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal.

A operação faz parte de inquérito aberto pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, para investigar disseminação de notícias falsas e ataques à democracia nas redes sociais. Entre os alvos da ação estavam vários aliados de Bolsonaro.

