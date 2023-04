Lula recebe 56 novos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica

A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, diferentemente dos últimos anos, quando acontecia nos clubes militares edit

Apoie o 247

ICL

247 — Nesta terça-feira (4), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou a cerimônia de cumprimentos aos oficiais-generais recém-promovidos. Embora seja uma tradição, o evento marca um momento de reaproximação entre Lula e os comandantes das Forças Armadas, após um período turbulento em que os militares se envolveram na política durante o governo de Jair Bolsonaro.

No Palácio do Planalto, Lula recebeu 56 novos oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica, em uma mudança em relação aos anos anteriores, quando a cerimônia ocorria em clubes militares. Essa foi a primeira de uma série de eventos que o Exército está preparando para este mês, com a expectativa de que Lula participe de alguns deles. Em 19 de abril, no Dia do Exército, o presidente deve participar da comemoração, e um almoço com os generais do Alto Comando da Força também deve ser realizado neste mês.

O presidente Lula recebeu, na tarde desta terça-feira (4/4), 56 novos oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.



A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, diferentemente dos últimos anos, quando acontecia nos clubes militares.



📸 Vinícius Schmidt/Metrópoles pic.twitter.com/BbLblaMdSe — Metrópoles (@Metropoles) April 4, 2023

Durante a transição de governo, havia receio entre os militares de que Lula mudasse os critérios de promoção de oficiais, ideia que cresceu dentro do PT em 2016. No entanto, Lula deixou claro por meio de interlocutores que seu objetivo é despolitizar as Forças Armadas e buscar uma aproximação por meio do aumento dos investimentos em projetos estratégicos de defesa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.