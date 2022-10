Lula recebe apoio da Sociedade Médica que faz crítica ao governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - Nesta semana, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) anunciou apoio à eleição de Lula para a Presidência da República. A posição da entidade incomodou uma parcela da categoria, bolsonarista, que não gostou.

Com informações do Blog do Noblat, no Metrópoles.

No último dia 13, a sociedade dos médicos de família anunciou uma live com movimentos sociais e políticos em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS). E anunciou o apoio ao petista, com críticas à gestão de Bolsonaro nessa área.

”O atual governo toma medidas que indicam o fim do sistema único e somente um governo do Lula, junto com os movimentos sociais, populares e da saúde, são capazes de reverter esta situação” – informou a entidade nas suas redes sociais.“Parabéns pela postura. Esse tipo de engajamento é indissociável de quem cuida da saúde coletiva dos brasileiros.

O governo Bolsonaro deixou muito claro a sua falta de compromisso com o SUS e com a vida” – argumentou uma médica.

“Que orgulho ser médico de família e ter uma sociedade que entende a necessidade de defender o óbvio e se posicionar de fato” – se manifestou um médico.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.